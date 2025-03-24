شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات والمحاكم تُكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقي، في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين بنيابات ومحاكم الفيوم، والذي نظّمته اللجنة النقابية بالفيوم برئاسة عيد عبدالسلام، وتحت رعاية المستشار إيهاب محمد همت، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة الفيوم الابتدائية.

شهد الحفل حضورًا واسعًا من النقابيين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تنافس المشاركون في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وتم تكريم عدد كبير من الأطفال تقديرًا لجهودهم في الموازنة بين حفظ كتاب الله والتفوق الدراسي، ويؤكد هذا التكريم استمرار عمل اللجان النقابية وفق توجيهات رئيس النقابة العامة، كريم عبدالباقي، الذي شدد على أهمية دعم الأعضاء في مختلف المناسبات، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لما يحمله من معانٍ روحانية.

وأعرب كريم عبدالباقي، في تصريحاته الصحفية، عن تقديره لرعاية المستشار إيهاب محمد همت للحفل وحرصه على مشاركة الموظفين فرحتهم بتكريم أبنائهم، مشيرًا إلى أن النقابة العامة تتابع دائمًا اهتمامات أبناء الأعضاء وتسعى إلى تنفيذ مبادرات تخدمهم على أرض الواقع.

من جانبه، أكد عيد عبدالسلام، رئيس اللجنة النقابية بالفيوم، أن اللجنة تشارك بفعالية في جميع الأنشطة التي تطلقها النقابة العامة، بفضل الدعم المستمر والتنسيق المباشر مع النقيب العام، والذي يذلل العقبات ويوفر بيئة عمل مثالية للأعضاء، كما ثمّن الدور الكبير الذي يلعبه المستشار إيهاب همت في خدمة العاملين بالمحكمة وحرصه على خلق بيئة عمل إيجابية يستفيد منها الموظفون والمواطنون على حد سواء.

وشهدت الاحتفالية تبادل التكريمات، حيث قدّمت النقابة العامة درعها للمستشار إيهاب محمد همت تقديرًا لجهوده في دعم الموظفين، فيما قدّمت المحكمة درعًا تكريميًا لكريم عبدالباقي تقديرًا لدوره في تقديم الخدمات النقابية وتفعيل الأنشطة التي تخدم الأعضاء.