شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للحوامل فى رمضان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن للمرأة الحامل تناول الحلويات مرة واحدة في الأسبوع في رمضان حفاظًا على صحتها وصحة الجنين، وتابعت: يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

وأشار الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إلي أن فرق مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة النتائج باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وأكد أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.