شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان الظهر الاثنين 24 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان الظهر، اليوم الإثنين 24-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم ال 24 من أيام رمضان .



موعد أذان الظهر فى محافظات مصر:

- موعد أذان الظهر بالقاهرة 12:02 م

- موعد أذان الظهر بالإسكندرية 12:07 م

- موعد أذان الظهر بطنطا 12:03 م

- موعد أذان الظهر بالمنصورة 12:01 م

- موعد أذان الظهر بالزقازيق 12:01 م

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- موعد أذان الظهر بسوهاج 12:00 م

- موعد أذان الظهر ببنى سويف 12:03 م

- موعد أذان الظهر بالمنيا 12:04 م

- موعد أذان الظهر بقنا 11:56 م

- موعد أذان الظهر بأسوان 11:56 م

- موعد أذان الظهر بمطروح 12:25 م

- موعد أذان الظهر بالغردقة 11:52 م

- موعد أذان الظهر بالإسماعيلية 11:58 م

- موعد أذان الظهر بدمياط 12:00 م

- موعد أذان الظهر بشرم الشيخ 11:50 م

- موعد أذان الظهر بالفيوم 12:04 م

- موعد أذان الظهر بكفر الشيخ 12:01 م



