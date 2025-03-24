شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الأسئلة ومواصفة امتحان مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني، وعدد الأسئلة والمستويات المعرفية للأسئلة ودرجات الأسئلة ومجموعه الكلي وذلك وفقاً لما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، يتضمن مستويات معرفية 50% فهم ، و40% تطبيق، و10 المستويات العليا، ويكون الدرجة الكلية 24 ويتم ضرب الدرجة في المعامل 4/5 للحصول علي درجة الاختبار 30 درجة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة أسئلة امتحانات العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة) - الصف - المادة – الزمن – الدرجة -الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها ؛ حجم الخط نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة ما يندرج تحت عنوان ( مزيد من المعرفة).

- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية، تكون متنوعة بين أسئلة الاختيار من متعدد ( كل سؤال بدرجة بنسبة 85% تقريباً بما يعادل 20 من درجة الاختبار ، والأسئلة المقالية سؤالين كل سؤال بدرجتين بنسبة 15% بما يعادل (4) من درجة الاختبار .

- زمن الإجابة (ساعتين) للصف الأول الثانوى.