شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب ارتفاع حرارة الجو على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 24 مارس، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بداية ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس دافئ نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:القاهرة

العظمى 25 درجة

الصغرى 14 درجة

الإسكندرية

العظمى 24 درجة

الصغرى 14 درجة

مطروح

العظمى 23 درجة

الصغرى 13 درجة

سوهاج

العظمى 29 درجة

الصغرى 13 درجة

قنا

العظمى 32 درجة

الصغرى 14 درجة

أسوان

العظمى 33 درجة

الصغرى 16 درجة