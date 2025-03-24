شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُعلن عن فرص عمل لأفراد أمن في شركة حراسة بدولة خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم على 95 فرصة عمل لأفراد أمن من العمالة المصرية للعمل في شركة متخصصة في مجال الحراسة، في إحدى الدول الخليجية، براتب شهري يُعادل 19 ألفا و680 جنيها مصريا.

دعا الوزير الشباب الراغب في العمل على هذه الفرص تقديم السيرة الذاتية، والأوراق المطلوبة هنا ..

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب بالخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، والإدارة العامة للتشغيل .

فرص عمل حكومية لمدة سنة قابلة للتجديد.. تعرف على التفاصيل والشروط

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التقديم على هذه الفرص لمدة 3 أيام ، خلال الفترة من اليوم الإثنين الموافق 24، وحتى الأربعاء26-3-2025 ، وأوضحت ما يلي:

- نوع التعاقد "حكومي"

- مدته سنة واحدة ويُجدد

- فترة اختبار 100 يوم

- مع توفير ضمان صحي، وسكن ، ومواصلات

- إجازة 30 يوما في السنة

وقالت إن الشروط المطلوبة:

- أن يكون السن من 21 إلى 45 سنة

- إجادة اللغة العربية والإنجليزية

- حاصل على مؤهل جامعي ، أو دبلوم أو إعدادي

- خبرات عملية ، سنة في مجال الأمن