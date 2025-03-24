شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة الإحتفال بـ "عيد الفطر المبارك" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، قررت الداخلية منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، خلال الفترة من وقفة العيد وحتى يوم الخميس الموافق 24/4/2025.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.