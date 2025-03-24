شكرا لقرائتكم خبر عن حل واكسب.. الحلقة الخامسة من فوازير رمضان على الخليج 365.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 الحلقة الخامسة من حلقات فوازير رمضان والتي ستذاع على منصات تليفزيون السابع يوميا ولمدة 10 أيام ، كل حلقة عن شخصية مختلفة من الشخصيات المصرية العظيمة، التى كان لها بصمة هامة في بلدنا، سواء في مجال العلم أو السياسة أو الفن والأدب والرياضة أيضا، المسابقة فكرة وإعداد أسامة عبد الحميد، تقديم ملك مدحت.

تدور حلقة اليوم من المسابقة حول شخصية زعيم مصري مناضل، وقائد ثورة في مصر، وأحد الزعماء المصريين التاريخيين ، وهو أحد الذين طالبوا باستقلال مصر من الاحتلال البريطاني،وتم نفيه مع مجموعة من رفاقه إلى جزيرة مالطا ، واشتهر بمقولة "مافيش فايدة" والى قالها لزوجته قبل وفاته لما حس بأنه يحتضر

الإجابة عن الحلقات تتم عن طريق كومنت بالإجابة الصحيحة على نفس الحلقة المذاعة على صفحة الخليج 365 بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وسيتم اختيار الفائز والتواصل معه لإعلان اسمه في اليوم التالى، ليتأهل في نهاية المسابقة 10 فائزين لدخول سحب على جائزة مقدمة من الخليج 365.