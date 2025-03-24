شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.



