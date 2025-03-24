شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى يشيد بالدور المحورى لمصر فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، بالدور المحورى لمصر فى المنطقة، وخاصة فى التصدى لجميع المؤامرات والمخططات التى يحاول الاحتلال تنفيذها لتهجير أبناء الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته.

وقال فتوح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين - "إن جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي إجرام دموي وجريمة حرب ضد الإنسانية وتهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن هذه المجازر تأتي في وقت يعزز فيه الاحتلال تحريضه على تهجير الشعب الفلسطيني، عبر استحداث إدارة خاصة لذلك داخل حكومة الاحتلال، إضافة إلى التصريحات المتطرفة التي أدلى بها الحاخام زَربيف من مدينة رفح من داخل إحدى الآليات العسكرية الذي دعا علنا إلى قتل أهل غزة وتدميرها وتوسيع الاستعمار على حساب أرواح أبناء الشعب الفلسطيني.