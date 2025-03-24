شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء يعلن الإنتهاء من تطوير 12 قطارا إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة لمصنع شركة كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة، والمقام داخل ورش كوم أبو راضى ببني سويف، والذي تم إنشاؤه بهدف تلبية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة قطاعات وزارة النقل وقطاعات الدولة المصرية الأخرى من هذه المنتجات بنسبة 70% بالعملة المحلية ثم التصدير للخارج وحيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.

وتأتى الزيارة في إطار متابعة خطة توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية والصناعات المغذية لها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

والمرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها والتي تعمل حاليا وتشمل إقامة مصنع داخل ورش كوم أبو راضى على مساحة تبلغ 3000 متر لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة ( جرارات وقطارات ) ووسائل النقل الجماعى التى تعمل حاليا بالخطوط وتحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل، والمرحلة الثانية اللاحقة والتي ستتضمن إنشاء مصنع بمساحة تصل إلى 4000 متر مربع بإمتداد ورش كوم أبو راضى للتوسع فى الانتاج الكمى للمكونات الداخلية للقطارات وذلك لسد احتياجات مصانع الوحدات المتحركة الجارى العمل على إنشاءه فى مصر وحيث كان في استقبال الوزير كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة.

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصنع وشاهد مراحل إنتاج المكونات الداخلية لعربات النوم عبر الاقسام المختلفة (كبائن سفح الرمال - السنفرة- كبائن الدهانات - الأفران ....) واستمع إلى شرح

لكيفية إعادة وتحديث المكونات الداخلية القديمة للوحدات المتحركة وإعادة استصلاحها كما تفقد المخرن الخاص بالمصنع واكد الوزير على مسئولي شركة كولواى الأسبانية بضرورة سرعة البدء في المرحلة الثانية نظرا اهميته في التوسع في إنتاج المكونات الداخلية للقطارات مؤكدا ان هذا المصنع يمثل نقطة انطلاقة كبيرة وقوية لتوطين هذه الصناعة في مصر وهو ما تهدف اليه الدولة المصرية من توطين مختلف الصناعات بها لتصبح قلعة صناعية كبيرة

ثم توجه الفريق مهندس كامل لتفقد عدد 2 عربة ( عربة نوم + عربة نادى ) تم الانتهاء من إعادة تاهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل كنموذج لإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم ونادى أسبانى قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع المصنع لإعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل لتشكل هاتين العربتين أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم المصرية وحيث من المخطط أن يتوالى الانتهاء من قطار نوم مكون من 10 عربات (9 نوم - عربة نادي ) كل 3 شهور ليتم ادخاله الخدمة لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من المواطنين والسائحين خاصة وانه تم إعادة تصميم العربة لمواكبة أحدث عربات النوم الموجودة والعاملة بالسوق العالمي

كما استمع الوزير الى شرح من مدير المصنع عن تاريخ هذه العربات ومراحل تطويرها ومدى الفائدة المالية من إعادة تأهيلها من خلال مصنع كولواي الأسبانية حيث دخلت هذه العربات الخدمة كعربات للركاب خلال فترة الثمانينيات ثم تم تحويلها إلى عربة نوم عام 1993م واستمرت في التشغيل كعربات نوم حتى تم التعاقد مع شركة كولواي في 4/ 12 / 2023 وبدء انشاء المصنع حتى بدء اول إنتاج له لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم في الثالث والعشرون من شهر مارس 2025، مشيرا إلى أن عربة النوم الجديدة يتم حاليا استيرادها بمليون ونصف يورو تقريبا بينما تتكلف إعادة تأهيل العربة الواحدة من هذه العربات وفق أحدث المواصفات العالمية بما يعادل مبلغ 329 الف يورو بما يمثل حوالي 22 % من ثمن العربة الجديدة يسدد 70٪؜ منها بالجنيه المصري

وشملت أعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج، بشكل مميز وذلك بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

وأشار الوزير خلال جولته الى ان انشاء هذا المصنع يجسد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لانجاز هذا الملف الهام وهو ملف توطين مختلف الصناعات ويأتي ضمن سلسلة التنسيقات التي قامت بها وزارة النقل من خلال التواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى في مصر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي و توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية ، وحيث تم فى هذا الإطار التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع

كما تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته التفقدية بورش كوم ابوراضي للسكك الحديدية المقامة على مساحة حوالى 75 فدان و المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة ) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIP ، أعمال العمرات المختلفة لمختلف أنواع العربات بالورشة وكذلك متابعة آخر المستجدات الخاصة بخطة تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 14 قطارات اسباني يتكون كل قطار منها من (عربة بوفيه -4 عربة درجة أولى و6عربات درجة ثانية ) وحيث تشمل اعمال التطوير إعادة تأهيل وتطوير وتحديث العربات بالكامل(حيث يتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز ) وحيث الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وتحديث 12 قطار اسباني وادخالهم الخدمة بخط القاهرة / السد العالي للمساهمة في تقديم مستويات خدمة متميزة لجمهور الركاب ويتقدم العمل للانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وتحديث القطارين 13 و 14.

ثم تناول الوزير وجبة الافطار مع مجموعة كبيرة من قائدئ القطارات وعمال الورش المختلفة واكد لهم خلال اللقاء على حرصه الدائم على لقاء العاملين بهيئة السكك الحديدية الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات، كما أشار الفريق مهندس وزير النقل الى إنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية تشتمل تلك الخطة على خمس عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية واستكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق، (تطوير 33ورشة قائمة -إنشاء 10 ورش جديدة)،

وفيما يتعلق بالعنصر البشري أوضح الفريق مهندس وزير النقل إنه تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار بالكلية الحربية والمعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشري الحالي وكذلك التدريب الخارجي على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوحدات المتحركة ذات التكنولوجيا الحديثة

لافتا إلى أن هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف الى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية لافتا الى أنه يدخل ايضا في إطار الاهتمام بالعنصر البشري رفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين بالسكك الحديدية والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية وكذلك الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد واسرهم وخاصة مع التطوير الشامل لنادي السكة الحديد وتقديمه لخدمات على أعلى مستوى لاعضاء النادي بالإضافة إلى توفير مصايف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد واسرهم واثابة المجتهدين مع معاقبة المخطىء وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

واكد وزير النقل ان كافة العاملين بالسكة الحديد يجب أن يتسابقوا لخدمة جمهور الركاب وتقديم خدمات مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب في كافة المواقف باحترام تام وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة لعمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية لافتا الى ضرورة أن يكون كافة القطارات التي يعاد تأهيلها وتطويرها على أعلى مستوى.

وحول التعاون مع القطاع الخاص أوضح الفريق مهندس وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي تنفيذا ، لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ كافة مشروعات النقل الى التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات بما يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد و زيادة الإنتاجية ونقل البضائع بما يؤدي زيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومي مستعرضا بعض المشروعات التي يتم التعاون فيها مع القطاع الخاص مثل التعاقد مع تحالف شركات ( الغرابلى – ثرى إيه إنترناشيونال ) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابى على المستوى القومى و التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر " لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

جدير بالذكر أن ورش كوم ابوراضي مقامة على مساحة حوالى 75 فدان و تقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة ) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIPويبلغ عدد العاملين بها 1449 ( مهندسين وفنيين وحرفيين وعمال .) وتم تطوير ورش عربات كوم أبو راضي بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتكريم عدد من قائدي القطارات والعاملين بهيئة السكك الحديدية وذلك من الذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب وحافظوا على أملاك الهيئة وأكد الوزير خلال فعاليات التكريم أن ذلك يأتي في إطار مبدأ الثواب والعقاب وأنه ويؤكد: كما نكافئ المجتهد لن نسمح بوجود متخاذل ويجب أن يتفانى جميع العاملين في خدمة الركاب وتقديم اعلى مستويات الخدمة لهم وكذلك الاستمرار في المحافظة على مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب.



جانب من الجولة



وزيـر النقل



