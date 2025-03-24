شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من سوء التغذية فى غزة مع دخول الحصار الإسرائيلي الشامل رابع أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

يُحذر المسعفون وعمال الإغاثة في القطاع الفلسطيني المُدمر من انتشار سوء التغذية في غزة، مع دخول الحصار الإسرائيلي الشامل على جميع الإمدادات أسبوعه الرابع، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ولم تُبدِ إسرائيل أي إشارة إلى أنها ستفتح المعابر للسماح بتدفق المساعدات الأساسية أو تخفيف هجومها الجديد على غزة، والذي بدأ يوم الثلاثاء بموجة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 400 شخص، معظمهم من المدنيين، منهيةً شهرين من الهدوء النسبي. وصرّح مسئولون فلسطينيون بأن إجمالي عدد الشهداء جراء ما يقرب من 18 شهرًا من الصراع قد تجاوز 50 ألفًا.

وأدت غارة جوية على مدينة خان يونس الأحد إلى استشهاد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين في المناطق الواقعة غرب مدينة رفح ، والتي كانت هدفًا لهجوم كبير قبل نحو عام، وحيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية.

وحددت الأوامر أنه لن يُسمح بحركة المركبات. وقد وردت تقارير عن العديد من الحوادث التي قُتل فيها مدنيون أو أصيبوا بجروح بالغة في هجمات شنتها القوات الإسرائيلية على سيارات في غزة في الأيام الأخيرة. وجاء في الأوامر: "شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية لتفكيك المنظمات الإرهابية. أنتم الآن في منطقة قتال خطيرة. ابتعدوا عن منطقة القتال فورًا".

واستشهد ما لا يقل عن 19 فلسطينيًا خلال الليل، وفقًا لمسئولين طبيين. وقال مستشفيان في جنوب غزة إنهما استقبلا 17 جثة من جراء الغارات، من بينها جثث العديد من النساء والأطفال. ولم يشمل العدد مسئول حماس وزوجته.

وقالت صحيفة "الجارديان" إن هذه الحرب شهدت استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وجُرح حوالي 113 ألفًا، وفقًا للمسئولين.

وقطعت إسرائيل، الإمدادات عن غزة بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المفترض المكون من ثلاث مراحل.