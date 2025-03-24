شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الجهود العالمية لمكافحة السل أنقذت 79 مليون مصاب منذ عام 2000 والان مع تفاصيل الخبر

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يزال السل أحد أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم، و في كل يوم يفقد ما يقرب من 3425 شخصا حياتهم بسبب السل، ويصاب ما يقرب من 30,000 ألف شخص بهذا المرض الذي يمكن الوقاية والشفاء منه.

وأضافت المنظمة، أن الجهود العالمية لمكافحة السل أنقذت حياة ما يقدر بنحو 79 مليون شخص منذ عام 2000، وتحقق تعافٍ كبير في توسيع نطاق خدمات تشخيص السل وعلاجه في جميع أنحاء العالم في عام 2022، ويُظهر ذلك اتجاها مشجعا بدأ في عكس الآثار الضارة للاضطرابات التي سببتها جائحة كوفيد-19 في خدمات مكافحة السل.

سلطت المنظمة الضوء في تقريرها العالمي الأخير عن السل، على حصول أكثر من 8.2 مليون شخص مصاب بالسل على التشخيص والعلاج في عام 2023، أي أعلى من مستوى 7.5 مليون شخص في عام 2022، وأعلى بكثير من مستوى 5.8 مليون في عام 2020 و6.4 مليون في عام 2021، ولا تزال هناك فجوة عالمية كبيرة بين العدد التقديري للأشخاص الذين أصيبوا بالسل وعدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثا.

واتفق الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة على غايات جديدة للقضاء على السل، وأطلقنا مجلس تسريع إتاحة لقاحات السل، لتسهيل تطوير لقاحات السل الجديدة وترخيصها واستخدامها بشكل عادل.

مع ذلك، لم يكن التقدم كافياً لتحقيق الغايات العالمية المتعلقة بالسل التي حددت في عام 2018، حيث كانت الاضطرابات الناجمة عن الجائحة والنزاعات المستمرة من العوامل الرئيسية المساهمة في ذلك.