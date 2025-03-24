شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: اليوم بداية ارتفاع تدريجى للحرارة ذروته الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يشهد اليوم بداية ارتفاع تدريجى للحرارة مع موجة صيف مبكر جديدة تكون ذروتها الخميس 36 - 39 درجة مئوية.

أضاف فهيم، أنه ما زالت الحسومات المتأخرة هباتها عالية ونشاط لهبات من الرياح المتقطعة في مناطق متفرقة من الجمهورية، والقمح في أهم مرحلتين في عمره وهو الطور اللبني والطور العجيني وهما حساستان جداً بالحرارة.

أوضح فهيم، أن القمح الموسم الحالى يحتاج حوالي إلى 5 ريات على الأقل بالإضافة إلي رية الزراعة .. "وطبعاً اللى عمل تأخير لرية المحاياة "التشتية " عن 35 - 40 يوما سيقل رية رغم أن الموسم الحالى لا يجب تقليل عدد مرات الري عشان كان موسم دافئ وجاف في معظمه".

أشار فهيم إلى أن ري القمح يبدأ عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه إلى اللون الأصفر، حيث يعني هذا الاصفرار توقف انتقال الغذاء الى الحبوب، حيث إن مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر.

وأوضح أن الزراعات في الموعد المحدد يجب الفطام قبل الحصاد بمدة تتراوح بين 15 إلى 20 يوما في الأرض الطينية ومن 10 - 15 يوما في الأرض الرملية .



