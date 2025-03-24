شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل: الحرب ستتوقف غدا لو أفرجت حماس عن المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

قال جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الحرب ستتوقف غدا لو تخلت حماس عن أسلحتها وأفرجت عن المحتجزين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: وافقنا على مقترح ويتكوف لكن حماس رفضته مرتين ولا تزال تحتفظ بـ 59 محتجزا.

وتابع: لسنا ملزمين بإدخال المساعدات لغزة إذا كانت حماس ستستفيد منها.