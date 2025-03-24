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وزير خارجية إسرائيل: الحرب ستتوقف غدا لو أفرجت حماس عن المحتجزين

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وزير خارجية إسرائيل: الحرب ستتوقف غدا لو أفرجت حماس عن المحتجزين

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم

الإثنين، 24 مارس 2025 11:03 ص

قال جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الحرب ستتوقف غدا لو تخلت حماس عن أسلحتها وأفرجت عن المحتجزين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: وافقنا على مقترح ويتكوف لكن حماس رفضته مرتين ولا تزال تحتفظ بـ 59 محتجزا. 

وتابع: لسنا ملزمين بإدخال المساعدات لغزة إذا كانت حماس ستستفيد منها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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