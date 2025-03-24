شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل: الحرب ستتوقف غدا لو أفرجت حماس عن المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيمالإثنين، 24 مارس 2025 11:03 ص
قال جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الحرب ستتوقف غدا لو تخلت حماس عن أسلحتها وأفرجت عن المحتجزين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: وافقنا على مقترح ويتكوف لكن حماس رفضته مرتين ولا تزال تحتفظ بـ 59 محتجزا.
وتابع: لسنا ملزمين بإدخال المساعدات لغزة إذا كانت حماس ستستفيد منها.
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