شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء صرف معاشات أبريل 2025 من البنوك ومكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الإجراءات الخاصة بصرف معاشات أبريل 2025، حيث من المقر أن تبدأ الصرف غدا الثلاثاء بعد قرار تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري بدلا من أول شهر أبريل، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وأن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال أيام 25 و26 و27 مارس.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين، من خلال كافة فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM والمحافظ الإلكترونية، وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه ويأتى ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات، بما يحقق راحة أكبر للمستفيدين.