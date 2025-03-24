شكرا لقرائتكم خبر عن كتل هوائية صحراوية.. موعد ذروة الموجة الحارة وأعلى درجة حرارة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تبدأ فى الارتفاع بداية من اليوم لتتجاوز الـ30 درجة مع نهايات الأسبوع الجارى.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن ذروة الارتفاعات الخميس والجمعة والأجواء ستكون حارة فترة النهار وباردة فى ساعات الليل المتأخرة.

ولفتت إلى أن السر فى عودة ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

ويشهد اليوم الإثنين 24 مارس 2025 الموافق 24 رمضان، ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس دافئ نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم: درجات الحرارة فى القاهرة

- العظمى 25 درجة.

- الصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

- العظمى 24 درجة.

- الصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة فى مطروح

- العظمى 23 درجة.

- الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة فى سوهاج

- العظمى 29 درجة.

- الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة فى قنا

- العظمى 32 درجة.

- الصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة فى أسوان

- العظمى 33 درجة.

- الصغرى 16 درجة.