شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية رفح الفلسطينية: إبادة جماعية فى حى تل السلطان ومحاصرة آلاف المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

قالت بلدية رفح الفلسطينية إن حي تل السلطان يتعرض لإبادة جماعية وآلاف المدنيين محاصرون تحت قصف الاحتلال، وذلك وفق خبرعاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت بلدية رفح الفلسطينية: انقطاع الاتصالات عن حي تل السلطان والعائلات محاصرة بين الأنقاض دون ماء أو غذاء أو دواء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، الأحد، مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة، بغارة جوية استهدفت مبنى الاستقبال والطوارئ؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء كبيرة من المبنى، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين من بينهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم، فضلاً عن إصابة عدد كبير من الذين يتلقون العلاج داخل المجمع.

وفجر الثلاثاء الماضي، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة، مستأنفة عدوانها بشن غارات مكثفة ومباغتة استهدفت مختلف أنحاء القطاع بما في ذلك مراكز النزوح، وذلك بمشاركة عشرات الطائرات الحربية.

وفي غزة، تتواصل الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 17 شهرًا، مخلفة أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.