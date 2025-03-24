شكرا لقرائتكم خبر عن الموالح تتصدر قائمة صادرات مصر من الفاكهة الأسبوع الماضى بـ 65 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الموالح قائمة الفاكهة المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 18 ألف طن، ثم فاكهة متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، فيما بلغ عدد أصناف الفاكهة المصدرة 34 صنف بنحو 86 ألف طن، وفقًا للحجر الزراعى.

أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اجمالى مساحة الموالح المنزرعة في مصر تقدر بحوالى 517 ألف فدان وتتخطى الكميات التي يتم تصديرها نحو 2.3 مليون طن لتحتل المركز الأول عالمياً، مشيراً إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها وسمعتها الطيبة.

وتعد الموالح الثمرة الشعبية فى مصر، ليس فقط لانخفاض سعرها فهى أيضًا تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بنضارتها لفترة طويلة دون الحاجة إلى الحفظ فى الثلاجة، كما أنها تمد الجسم بفيتامين " c" الذى يزيد من المناعة لاحتوائه على العناصر الهامة مثل الماغنسيوم والحديد والزنك والكالسيوم مما يجعله خيارًا غذائيًا مناسبًا للأطفال الذين لا يحبون تناول الحليب، ويمكن تعويضهم بتناول عصائر الموالح مثل البرتقال والليمون.

وتهدف الدولة إلى تصدير ما يقرب من 10 ملايين طن صادرات طازجة بخلاف الصناعية الغذائية، حيث يتم زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي استهدفت أكثر من 4 ملايين فدان لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الذي يعمل منه 2.2 مليون فدان.

وبذلت وزارة الزراعة جهوداً كبيرة وناجحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية والنجاح في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، وتم إلغاء الشرط الخاص بإلزامية ارفاق شهادة المطابقة للصادرات إلى السعودية مع كل شحنة من خلال شركات المطابقة الخاصة والاكتفاء بمنظومة التكويد والتتبع المعتمدة من وزارة الزراعة.

