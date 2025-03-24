شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البحوث الزراعية يقرر إعادة هيكلة قطاع الإنتاج بالمركز والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مجموعة من القرارات الجديدة بتكليف عدد من الباحثين المتميزين فى المجالات المختلفة سواء كانت انتاج محاصيل حقلية أو إنتاج حيوانى أو هندسة زراعية بالإشراف على عدد من المزارع والمواقع الحيوية بقطاع الإنتاج.

يأتى ذلك فى إطار خطة مركز البحوث الزراعية بتطوير المنظومة البحثية والإنتاجية والإرشادية للمركز من خلال الاهتمام بجودة المنتج وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق .

وتضمن القرار تكليف باحثين بالعمل نواب لرئيس القطاع منهم الدكتور هشام مسعد نائب لشئون انتاج الإنتاج النباتى والدكتور أيمن عبد المحسن نائب لرئيس القطاع لشئون الانتاج الحيوانى والدكتور أحمد عزت نائب لرئيس القطاع لشئون الهندسة الزراعية.

كما تم أيضا إحداث تغييرات جذرية فى مزارع القطاع بتكليف كل الدكتور وليد الروضينى مشرفًا على المزارع الحقلية بكفر الشيخ والدكتور شريف ثابت مشرفًا على مزارع شمال الصعيد والدكتور محمد محيى الدين مشرفًا على مزارع جنوب الصعيد وشرق العوينات والدكتور محمد البوصيلى مشرفًا على مزارع البحيرة والدكتور محمد يوسف حسين مشرفا على مزارع الفيوم والدكتور الحسينى غلاب جلال مشرفا على مزارع الإنتاج الحيوانى بكفر الشيخ.