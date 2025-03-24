شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفطر المبارك 2025.. تعرف على موعد إجازة العيد باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2025، حسب الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، يوم الأحد 2025/3/30 (أول يوم عيد الفطر المبارك).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م (عيد الفطر المبارك).

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

وتعتبر إجازة عيد الفطر المبارك هى أول الإجازات الرسمية المرتقبة، حيث من المقرر أن تبدأ 30 مارس الأحد "إجازة عيد الفطر المبارك" .

وفيما يلى قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة:30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء1 مايو الخميس عيد العمال5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو23 يوليو الأربعاء عيد الثورة4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة