شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 24 مارس 2025 الموافق 24 رمضان، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس دافئ نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 25 درجة

الصغرى 14

الإسكندرية

العظمى 24

الصغرى 14

مطروح

العظمى 23 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 29 درجة

الصغرى 13

قنا

العظمى 32 درجة

الصغرى 14

أسوان

العظمى 33 درجة

الصغرى 16 درجة