شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتدرج أسئلة الامتحان من السهل للأصعب بتقييمات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اللجان الفنية المسئولة عن وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ صفوف النقل والشهادة الإعدادية بأن تراعى المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب، وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وتستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وتبدأ من الأحد 15 يونيو 2025، على أن تكون امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025، على أن تبدأ امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.