شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بافتتاح الصلاة فى كنيسة العذراء شمال بلجيكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الأقباط الأرثوذكس فى بلجيكا أمس الأحد 23 مارس 2025 بافتتاح الصلاة فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس في مقاطعة لمبورخ في منطقة الفلاندرن شمال بلجيكا وهو القطاع الذي يشرف عليه الأنبا أرسانى أسقف هولندا، وذلك وسط أجواء روحية مبهجة ومع نغمات الحان الصوم الكبير المعزية وفى حضور شعبى كبير.

وفى كلمة الأنبا أرسانى التى ألقاها فى عظة القداس هنأ الاقباط بهذا الافتتاح وقدم الشكر لكل من له تعب لإتمام هذا العمل العظيم، وخص بالشكر القمص موسى سرور كاهن بلجيكا علي مجهوده السخي في تأسيس هذه الخدمة وتقدم للمعمودية في هذا اليوم اثنين من الأطفال وفى نفس القداس تمت رسامة مجموعة من الشمامسة فى درجة الأغنسطس.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زار ودشن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الإنجيلى فى 17 أكتوبر 2019، وتستخدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا المبنى منذ أبريل 2017 على سبيل الإيجار، وشهد منذ وقتها أعمال تجديد وترميم وتوسعات، وتم تركيب حامل الأيقونات ورسمها ورسم شرقية الهيكل.





افتتاح الصلاة فى كنيسة العذراء



الأرثوذكس يحتفلون بافتتاح الصلاة فى كنيسة العذراء



الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بافتتاح الصلاة فى كنيسة العذراء