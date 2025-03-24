شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ بحوث البساتين ينجح فى استنباط صنف جديد من الرمان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ان معهد بحوث البساتين عن استنباط صنف رمان جديد وتسجيله طبقا للقرار الوزاري رقم 128 لسنة 2025، حيث يعتبر إضافة لأصناف الفاكهة المستنبطة من قبل معهد بحوث البساتين.

يأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز استنباط أصناف جديدة لتحقيق الأمن الغذائي المصري المستدام .

وأضاف مدير المعهد أن صنف الرمان الجديد تم تسجيلة باسم رمان 101، ويتميز الصنف الجديد بالصفات التالية:- جودة التلوين الداخلي والخارجي للثمار - ارتفاع نسبة Tss والسكريات الكلية بالثمار - ارتفاع إنتاجية حيث يصل إنتاج الفدان إلي 21 طن ثمار - صنف مبكر النضج حوالي 20 يوما عن الأصناف الموجودة حاليا - انخفاض نسبة التشقق والتنحيس للثمار- ليونة البذرة داخل الثمار ذو صفات ثمرية و تسويقية مرغوبة فى الداخل والخارج.

وأوضح أن هذ الصنف خضع لاختبارات الـ D U S ومن مقارنة العام الاول بالعام الثانى وتحليل النتائج أثبتت أن الصنف متجانس فى الشكل المظهرى وثابت وراثيا .

وأثنى مدير المعهد على الفريق البحثي والجهد المبذول من قسم بحوث الزيتون برئاسة الدكتور طارق البلك والفريق البحثى المشارك فى إنجاز هذا العمل كما طالب مدير المعهد بالمزيد من العمل لاستنباط فاكهة جديدة فى المحاصيل البستانية المختلفة مناسبة للسوق المحلى والتصدير.



