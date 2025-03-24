شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل توضح تفاصيل إنشاء ميناء العين السخنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة النقل عن نسب تنفيذ تطوير ميناء العين السخنة ، الجارى تنفيذه ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقالت وزارة النقل إن أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون" حيث تم الإنتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100 % ، وتم البدء في أعمال البنية الفوقية الخاصة بها والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار .

وأوضحت الوزارة أن إجمالى مساحة الميناء يبلغ 25 كم2 وأن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة و إنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وإنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم 2.

وشهد ميناء السخنة إنشاء خطوط سكك حديدية (قطار كهربائي / ديزل ) بطول 30 كم وإنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه ، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء ، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.