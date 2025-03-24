شكرا لقرائتكم خبر عن "حكايتنا".. حملة طلابية للتوعية وتغيير نظرة المجتمع نحو المدارس التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام CIC حملة توعوية تحت عنوان "حكايتنا"، بشعار "لكل حكاية بداية"، بهدف تسليط الضوء على المدارس التكنولوجية التطبيقية في مصر، وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بمميزاتها، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي (AI) في تطوير التعليم التكنولوجي ومستقبله.

تهدف الحملة إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بالفرص التعليمية والمهنية التي توفرها المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتغيير الصورة النمطية حول التعليم التكنولوجي وزيادة الإقبال عليه، وتسليط الضوء على قصص نجاح خريجي هذه المدارس، وإبراز دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم التكنولوجي ، خاصة في مدارس مثل مدرسة “ابدأ"، التي تركز على تعليم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي لجذب الفئة المستهدفة.

وتتكون الحملة من 13 طالبًا من قسم العلاقات العامة والإعلان، يعملون على تخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للحملة، بإشراف نخبة من أساتذة الإعلام المتخصصين.

وأكد الطلاب، تسعى حملة “حكايتنا” إلى إعادة تشكيل نظرة المجتمع للتعليم التكنولوجي، وتسليط الضوء على مدى تطوره، خاصة في ظل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقًا جديدة للطلاب ويؤهلهم لسوق العمل بمهارات حديثة تتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.

مشروع التخرج تحت إشراف الدكتورة حنان غالي، والمعيدة ندى مصطفي، وتنفيذ الطلاب "زينة نوح، مريم توني، لمى هشام، جويس موريس، عبدالرحمن محمد، نورين محمد، شهد ناجي، إلاف عبدالسميع، سلمي أمير، سلمي متولي، آلاء أيمن، خلود هاني، دينا أحمد".