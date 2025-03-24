شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يناقش مقترحات الهيكل الإدارى لمشروع الدلتا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة" و عضوية أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى 78%، ومناقشة مقترحات الهيكل الإدارى لمشروع الدلتا الجديدة بإستحداث (2) هندسة رى تتبع لقطاع الرى لاستلام وتشغيل المسار وتشغيل وصيانة والتحكم في التصرفات والمناسيب بمحطات الرفع، ومتابعة منافع الرى الواقعة في مسار المشروع، وإصدار التراخيص للجهات أو المواطنين فى مسار المشروع طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحتة التنفيذية.

أكد سويلم على أهمية تدريب وبناء قدرات المهندسين والفنيين بالوزارة لتمكينهم من متابعة تشغيل وصيانة محطة الدلتا الجديدة والمسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه .

كما تم مناقشة موقف عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لاستخدامات مياه الشرب، حيث تم الموافقة على طلب سحب كمية مياه من الرياح التوفيقى لزوم توسعات محطة مياه عزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية مع تركيب عدادات لقياس كمية المياه الفعلية المسحوبة وتركيب مقياس لرصد المناسـيب أمام مأخذ المحطة وربطه بشبكة التليمترى بالوزارة، والموافقة على سحب كمية مياه يومية لمدة عام من ترعة السنانية لصالح المشروع القومى "انشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط" ، والموافقة على زيادة كمية المياه المسحوبة لشركة مصر لانتاج الأسمدة (موبكو) بمقدار 200 م3/ساعة مع التنسيق بين وزارتى الرى والبترول لتنفيذ وتمويل الأعمال اللازمة لتوفير الكميات الإضافية من المياه .

أكد سويلم على حتمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لاستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر ، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمترى لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق ، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحى لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية .

