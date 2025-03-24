شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة ميفاك زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتور مجدى السيد رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك مصر، لبحث زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية وتوطين تكنولوجيا صناعتها في مصر والتصدير للخارج.

بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية والدكتور أحمد القاضي المدير التنفيذي للشركة .

وخلال الاجتماع أكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين تكنولوجيا الصناعات في مصر التي يتم استيرداها من الخارج، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وجلب العملة الأجنبية وتخفيض فاتورة الاستيراد مع توفير فرص عمل.

وأكد "فاروق" على أهمية حصر كل اللقاحات البيطرية التي تستخدم في مصر، ووضع دراسة متكاملة للقاحات الممكن توطينها، والتوسع في صناعتها .

وأضاف أن الدولة تدعم القطاع الخاص وتوفر له كل التسهيلات وتسعى لإزالة كل العقبات التى تواجهه، مشيدا بجهود شركة ميفاك في إنتاج وتوطين صناعة تكنولوجيا اللقاحات البيطرية والتى تعتبر أحد أهم دعائم تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة.

من ناحيته، استعرض الدكتور مجدى السيد حجم إنتاج ميفاك وهي شركة مصرية باستثمارات مصرية – أمريكية – عربية تتجاوز 5 مليارات جنيه مصري، وبين المساهمين الدوليين فيها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وشركاء من الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح أن تأسست عام 2008 وتم افتتاحها رسمياً في عام 2011. حيث نجحت الشركة في تطوير وتصنيع وإنتاج أكثر من 77 لقاحاً مختلفاً للثروة الحيوانية، لحماية الحيوانات من أخطر الأمراض الوبائية.

وأضاف "السيد" أن مصانع الشركة تعمل من خلال أكثر من 4 خطوط إنتاج للقاحات المختلفة، بطاقة إنتاجية تفوق 4 مليارات جرعة حتى عام 2024 وبصدد تشغيل خطوط إنتاج إضافية لنصل إلى 12 مليار جرعة خلال عام 2025 - 2026، لتلبية احتياجات التصدير، حيث نجحت في التسجيل والبيع لأكثر من 40 دولة في أفريقيا و الشرق الأوسط و أسيا و شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وتحتل المركز الأول في صادرات اللقاحات البيطرية بمصر وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع وصولها إلى أكثر من 60 دولة بنهاية الجاري مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم قريبا بإفتتاح المصنع الجديد في منطقة الصالحية بالتعاون مع عدد من المساهمين المحليين والدوليين في إطار خطتها المستقبلية للتوسع في انتاج الامصال واللقاحات البيطرية،

وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير بإعداد برتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وشركة ميفاك كما وجه الوزير بزيادة الحصة التصديرية للشركة إلى أفريقيا في اطار خطة الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال انتاج اللقاحات البيطرية.

