شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام القاهرة يطلقون مشروع تخرج "حكاوى النول" لإحياء الفن بقرية الحرانية والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الطلبة من قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة على إعداد مشروع تخرج بعنوان "حكاوي النول"، ويهدف المشروع إلى نشر الوعي حول مركز رمسيس ويصا، الذي يُعتبر رمزاً للفن في قرية الحرانية، وإعادة التعريف به كمنارة ثقافية وفنية تستحق الاهتمام والدعم، خاصةً في ظل بدء نسيان قيمته التاريخية.

على الرغم من القيمة الفنية والتراثية الكبيرة التي يتمتع بها المركز، إلا أنه بدأ يتنسي تدريجياً مع مرور الزمن وتغير الاهتمامات، مما دفع الفريق الشبابي إلى تبني مبادرة لإحياء هذا الصرح الفني، وشملت خطة المشروع تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تسلط الضوء على تاريخ المركز وقصصه المميزة، بالإضافة إلى حملة إعلامية متكاملة تشمل المواد المرئية والمسموعة والمكتوبة لنقل رسالة المشروع إلى جمهور أوسع.

وقال الطلاب المشاركين فى المشروع:"لما دخلنا المكان دا إتعلقنا بيه وكان لازم نقول قصته للناس... وكنا متأكدين ان اي حد هيسمع قصة المكان دا هيتعلق بيه زينا".

تعكس هذه الكلمات عمق التأثر الذي حظي به الفريق من خلال تجربته مع مركز رمسيس ويصا، كما تُبرز أهمية استعادة الذاكرة الجمعية لهذا الصرح الفني. يأمل شباب المشروع أن يكون "حكاوي النول" بمثابة خطوة أولى لإحياء التراث الفني في قرية الحرانية وإلهام المزيد من المبادرات الثقافية التي تعزز الهوية المحلية وتعيد للمكان مكانته التي يستحقها.