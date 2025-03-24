شكرا لقرائتكم خبر عن "فوبوس".. حملة لطلاب إعلام تستهدف التوعية باضطراب الرهاب الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بـ المعهد الدولي العالي للإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان، حملة للتوعية باضطراب الرهاب الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع تخرجهم بالقسم.

وجاءت الحملة تحت مسمى "فوبوس"، في إشارة إلى الخوف غير المبرر الذي يعاني منه المصابون بالرهاب الاجتماعي، كما يحمل شعار الحملة رسالة واضحة: "حياة بلا رُهاب".

وتعمل الحملة تحت رعاية كاملة من وزارة الشباب والرياضة والأمانة العامة للصحة النفسية، حيث تهدف إلى نشر الوعي باضطراب الرهاب الإجتماعي، والتشجيع على تَقبُّل العلاج النفسي، ومساندة المصابين به.

وتتواجد الحملة على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المصري، وتعزيز الفهم الصحيح لهذا الاضطراب.

كما نظّم فريق الحملة عدة فعاليات وزيارات ميدانية في أماكن مختلفة، من بينها جولة توعوية في شوارع القاهرة لنشر الوعي حول الرهاب الإجتماعي، والحد من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية.

وشملت الفعاليات أيضًا تنظيم ندوات توعوية لطلاب المدارس والجامعات، لمناقشة أسباب الرهاب الإجتماعي، وتأثيره، وطرق التعامل معه.

وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة سهير صالح، عميدة المعهد، الدكتورة إلهام يونس وتحت إشراف الدكتورة رشا حجازي، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة رشا سمير، المشرف الأكاديمي ومحمد صلاح الخبير العملي، ومحمد عمر المعيد بالقسم.