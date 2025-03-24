شكرا لقرائتكم خبر عن إفطارهم في الجنة .."محمد جودة" روح لا تفارقنا وذكرى تملأ قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

على موائد الإفطار في شهر رمضان، حيث تتجمع الأسرة في لحظات من الألفة والسكينة، هناك مقاعد شاغرة في بعض المنازل، تلك التي كانت تحتضن أصحابها، ولكنهم الآن يفطرون في الجنة، حيث اختاروا طريق الشهادة في سبيل الوطن، من بين هؤلاء، كان الشهيد محمد جودة، أول شهيد من رجال الداخلية في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

تبدأ قصة محمد جودة مع والدته بكلماتٍ مؤلمة لكنها مشبعة بالفخر: "آخر مرة شوفناه قبل فض الاعتصام بيوم، والده اتصل بيه وكان عايز يشوفه كأنه حاسس أنه خلاص مش هيشوفه تاني." هذه اللحظات، التي شهدت فراقًا مفاجئًا، كانت مجرد بداية لتضحية عظيمة في سبيل وطنه.

محمد، الذي كان يُلقب بـ "الأسد" بين زملائه في الشرطة، لم يكن يخاف شيئًا، فقد كان من أول من يُستعان بهم في المأموريات الصعبة، وكان آخرها يوم فض اعتصام رابعة، حيث سقط شهيدًا برصاص قناصة الإرهاب.

تتذكر والدته كل لحظة منذ استشهاده، خاصة في رمضان، حيث كان يجتمع مع أسرته على مائدة الإفطار، تلك اللحظات التي فقدتها بعد رحيله، ورغم مرور السنوات، فإن روحه لا تزال حية في كل زاوية من المنزل، وفي كل دعاءٍ يدعوها له.