شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء صرف معاشات إبريل فى وقت مبكر بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

يبحث المواطنون عن موعد صرف معاشات إبريل خاصة بعد تبكير موعد الصرف، إذ تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ويمكن للمستفيدين صرف المعاشات عبر البنوك وفروعها، مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، خلال أيام 25 و26 و27 مارس، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات وتحقيق راحة أكبر للمستفيدين.

من ناحية أخرى، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط تسوية المعاش، حيث نصت المادة 24 على أن يتم احتساب المعاش بناءً على مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقًا للمعامل المنصوص عليه بالجدول رقم 5 المرافق للقانون.

كما حدد القانون الحد الأقصى لقيمة المعاش بنسبة 80% من أجر أو دخل التسوية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات بعد التقاعد.