شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بفيينا يعقد لقاء مع المصريين العاملين بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السفير محمد نصر سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، لقاء مع المصريين العاملين في المنظمات الأممية والدولية في فيينا وعدد من أبناء الجالية.



وقدم السفير التهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً حرص السفارة على التواصل المستمر والمكثف معهم وتقديم أوجه الرعاية والدعم لهم ورعاية مصالحهم.



وثمن ما يقومون به من دور مهم في تمثيل البلاد؛ باعتبارهم سفراء لمصر في هذه المنظمات والمحافل الدولية.