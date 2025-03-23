شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا بالقاهرة يعرب عن تقديره لجهود مصر من أجل غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب ألبارو إيرانثو السفير الإسبانى بالقاهرة، عن تقديره لدور مصر وجهودها فى الوساطة من أجل حل الأزمة فى فلسطين وغزة، مشيرًا لارتياح الحكومة الإسبانية وتماشياً مع الاتحاد الأوروبي، لاعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.



وأشار السفير، في كلمته خلال حفل الإفطار الذي أقامه للصحفيين والإعلاميين بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلى مطالبة الحكومة الإسبانية بوقف فوري لإطلاق النار كونه أفضل وسيلة لتسهيل تحرير الرهائن والمحتجزين، وتقديم المزيد من الدعم الإنساني والبدء في عملية إعادة الإعمار دون تهجير السكان ، كما طالبت بحزم بالامتثال للقانون الدولي الإنساني في غزة، وأهمية ربط الجهود المبذولة في غزة بالتطبيق السياسي لحل الدولتين، الصيغة الوحيدة التي يمكن أن تحقق السلام الدائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.



وأوضح السفير أنه إلى جانب الوضع المأساوي في غزة هناك مناطق عدم الاستقرار الأخرى مثل السودان وليبيا والبحر الأحمر، والتي تؤثر سلباً على مصر من نواحٍ عديدة.



ومن ناحية أخرى، أكد السفير الإسباني بالقاهرة، على قوة العلاقات المصرية الأوربية بشكل عام والإسبانية بشكل خاص، مشيرًا إلى دعم إسبانيا تطوير روابط قوية بين الاتحاد الأوروبي بأكمله ومصر، والتى وصلت إلى حد الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها العام الماضي، والتي أصبحت أداة متميزة تتكشف قدراتها يومًا بعد يوم.



وتحدث ألبارو عن قوة العلاقات الثنائية المصرية الإسبانية، قائلًا: نشهد ما يمكن وصفه بأكثر الفترات المثمرة في التاريخ من حيث التعاون الثنائي بين إسبانيا ومصر، والتى شهدت العام الماضي خطوات مهمة لتوطيد وتعزيز شراكتنا، منها الزيارة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا في فبراير الماضي، والتي جاءت بعد أربع زيارات لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى مصر.



وأضاف السفير: تم تعزيز العلاقات بتوقيع عدد من الاتفاقيات، معظمها اقتصادية -حول التجارة والنقل والبنية التحتية والسياحة والهجرة وغيرها- ولكن، في الغالب، من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين ، وهو نوع فريد من العلاقات التي توفر لإسبانيا ومصر إطارًا سياسيًا يرقى إلى مستوى التفاهم المشترك في العديد من المجالات، كما تلوح في الأفق زيارة رسمية يقوم بها صاحبا الجلالة، ملك وملكة إسبانيا، إلى مصر في الأشهر القادمة، كما يتسع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى، مثل التعليم والسياحة والآثار، من خلال العمل المتميز لمعهد ثربانتس والقسم الثقافي لدينا ونظرائهم المصريين.