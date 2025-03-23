شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق مجمع ناصر الطبي.. وتغتال قادة في حماس والان مع تفاصيل الخبر

قالت واسائل إعلام فلسطينة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أحرقت مجمع ناصر الطبي بالغارات الجوية، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بالقصف في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أنه تم اغتيال إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي بحماس في الغارة على مستشفى ناصر.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن ضحايا ومصابين فلسطينيين لم يتأكد من عددهم.

يذكر أن المدير العام في وزارة الصحة الدكتور منير البرش، كشف عن أن إجمالي عدد الشهداء جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة بلغ 50 ألفا و21 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 113 ألفا 274 مصابا.

وأشار البرش إلى أن من بين الشهداء 15 ألفا و613 طفلا، منهم 872 رضيعا لم يكملوا عامهم الأول، إضافة إلى 247 طفلا ولدوا واستشهدوا خلال العدوان، كما أوضح أن نحو 7% من إجمالي سكان القطاع باتوا بين شهيد وجريح بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

وفيما يخص المصابين، أكد البرش أن أكثر من 25 ألفا منهم بحاجة إلى تأهيل وعلاج طويل المدى، في حين بلغ عدد حالات البتر نحو 4700 حالة، من بينهم 850 طفلا.