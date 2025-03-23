شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: تصريحات ماكرون بشأن المظلة النووية خطيرة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم /الأحد/، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن النشر المحتمل للأسلحة النووية الفرنسية للدفاع ضد روسيا بأنه خطيرة للغاية.



وقال بيسكوف - في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "نسمع باستمرار تصريحات من ماكرون حول مظلة نووية لأوروبا، وهذا يبدو خطيرا للغاية".

وأشار إلى أن الأوروبيين في وضع "صعب" بسبب "وجود قائد شرطة جديد في المدينة"، وذلك في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



جدير بالذكر أنه في أوائل الشهر الجاري، أعلن ماكرون في خطاب موجه إلى الشعب الفرنسي أنه سيبدأ مناقشات مع الحلفاء بشأن وضع الدول الأوروبية تحت حماية الردع النووي الفرنسي. ووصف روسيا بأنها تهديد لفرنسا والاتحاد الأوروبي ككل، مستخدما ذلك مبررا لزيادة الإنفاق العسكري وتوسيع وجود الأسلحة النووية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي.