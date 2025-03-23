شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام يمنية، وقوع غارات جوية أمريكية على العاصمة صنعاء، مستهدفة مواقع حوثية.

والأسبوع الماضي، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جديدة ضد اليمن، حيث قصفت العاصمة صنعاء وذمار وصعدة والبيضاء بشكل مفاجئ؛ ما أَدى إلى مقتل وإصابات العشرات من المدنيين.