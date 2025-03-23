شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالأحد، 23 مارس 2025 09:18 م
أعلنت وسائل إعلام يمنية، وقوع غارات جوية أمريكية على العاصمة صنعاء، مستهدفة مواقع حوثية.
والأسبوع الماضي، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جديدة ضد اليمن، حيث قصفت العاصمة صنعاء وذمار وصعدة والبيضاء بشكل مفاجئ؛ ما أَدى إلى مقتل وإصابات العشرات من المدنيين.
وقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، ارتفاع عدد ضحايا القصف الأمريكي على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، لـ53 شخصا، فضلا عن عشرات المصابين.
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