شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: قررنا نقل الفرقة 36 من حدود لبنان إلى غلاف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قرر نقل الفرقة 36 من حدود لبنان إلى غلاف غزة.

وكان قد أكد الجيش اللبناني، أن الاحتلال الإسرائيلي رفع وتيرة اعتداءاته على لبنان متخذًا ذرائع مختلفة.

وأشارت قيادة الجيش -في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الأحد- إلى تنفيذ الاحتلال لعشرات الغارات جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مُوقعًا شهداء وجرحى فضلًا عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات، بالإضافة إلى اجتياز آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة له السياج التقني صباح اليوم، وتنفيذ أعمال تجريف في وادي قطمون في خراج بلدة رميش، وانتشار عناصر من قوات المشاة المعادية داخل هذه الأراضي اللبنانية، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.