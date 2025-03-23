شكرا لقرائتكم خبر عن نفسى فى عمرة.. سيارة الأحلام بـ"مدفع رمضان" تحقق أمنية إيمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فازت إيمان خلف صلاح، من المنيا الجديدة، برحلة عمرة، خلال فقرة "سيارة الأحلام" ببرنامج "مدفع رمضان"، حيث طالب محمد رمضان الفائزة بالدعاء له بالحرم مباركا لها على العمرة.

وقال الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ 23 من البرنامج فى فقرة "سيارة الأحلام" هنختار حلمين، واحد هيكسب دلوقتى والتانى هيكسب ليلة العيد مليون جنيه بإذن الله".

وأضاف محمد رمضان: "سيارة الأحلام" جابتلنا أحلام من محافظة المنيا، وهنختار منهم حلمين واحد هيتحقق دلوقتى والتانى فى ليلة العيد".

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".