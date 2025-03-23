شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى يشارك الطلاب حفل الإفطار.. ويؤكد: أنتم مستقبل الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، الطلاب فى حفل الإفطار الذى نظمته الكلية للطلاب، اليوم الأحد، وذلك بحضور وكلاء الكلية.

وقال الدكتور حسام صلاح فى كلمته للطلاب على هامش حفل الإفطار يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا التجمع المبارك، حيث يجمعنا شهر رمضان بروحانيته وقيمه العظيمة التي تعزز فينا معاني العطاء والتعاون والإخلاص، إن وجودكم هنا يعكس روح الأسرة الواحدة التي نفتخر بها في كليتنا العريقة.

وتابع عميد كلية طب قصر العينى" أنتم مستقبل الطب في مصر، وأنتم الأمل الذي سيحمل رسالة هذه الكلية العريقة إلى أجيال قادمة، فكما اعتدنا في قصر العيني أن نكون روادًا في العلم والبحث وخدمة المجتمع، فإنني على ثقة بأنكم ستواصلون هذا الإرث العظيم. اجعلوا من دراستكم رسالة سامية، ومن سعيكم للعلم طريقًا لخدمة المرضى والمجتمع.

وأكد الدكتور حسام صلاح، أن الكلية بكل قياداتها وأساتذتها تدعمكم في مسيرتكم، وتوفر لكم كل ما تحتاجونه من علم وخبرة لتكونوا أطباءً على أعلى مستوى من الكفاءة والإنسانية، فكما نهتم بتفوقكم الأكاديمي، فإننا نؤمن أيضًا بأهمية التوازن بين الدراسة والحياة الاجتماعية، وأن مثل هذه اللقاءات تعزز من روح التعاون والمودة بيننا جميعًا.

حفل الإفطار الذى نظمته الكلية للطلاب