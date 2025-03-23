شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان العشاء الأحد 23 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 23 مارس 2025 06:30 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان العشاء وصلاة التراويح، اليوم الأحد 23-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ 23 من أيام رمضان.موعد أذان العشاء فى محافظات مصر
- موعد أذان العشاء بالقاهرة 7:25 م
- موعد أذان العشاء بالإسكندرية 7:31 م
- موعد أذان العشاء بطنطا 7:27 م
- موعد أذان العشاء بالمنصورة 7:26 م
- موعد أذان العشاء بالزقازيق 7:25 م
- موعد أذان العشاء بسوهاج 7:20 م
- موعد أذان العشاء ببنى سويف 7:25 م
- موعد أذان العشاء بالمنيا 7:26 م
- موعد أذان العشاء بقنا 7:16 م
- موعد أذان العشاء بأسوان 7:15 م
- موعد أذان العشاء بمطروح 7:47 م
- موعد أذان العشاء بالغردقة 7:13 م
- موعد أذان العشاء بالإسماعيلية 7:22 م
- موعد أذان العشاء بدمياط 7:24 م
- موعد أذان العشاء بشرم الشيخ 7:11 م
- موعد أذان العشاء بالفيوم 7:26 م
- موعد أذان العشاء بكفر الشيخ 7:25 م
- موعد أذان العشاء بالمنوفية 7:27 م
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