شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان العشاء الأحد 23 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان العشاء وصلاة التراويح، اليوم الأحد 23-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ 23 من أيام رمضان.

موعد أذان العشاء فى محافظات مصر

- موعد أذان العشاء بالقاهرة 7:25 م

- موعد أذان العشاء بالإسكندرية 7:31 م

- موعد أذان العشاء بطنطا 7:27 م

- موعد أذان العشاء بالمنصورة 7:26 م

- موعد أذان العشاء بالزقازيق 7:25 م

- موعد أذان العشاء بسوهاج 7:20 م

- موعد أذان العشاء ببنى سويف 7:25 م

- موعد أذان العشاء بالمنيا 7:26 م

- موعد أذان العشاء بقنا 7:16 م

- موعد أذان العشاء بأسوان 7:15 م

- موعد أذان العشاء بمطروح 7:47 م

- موعد أذان العشاء بالغردقة 7:13 م

- موعد أذان العشاء بالإسماعيلية 7:22 م

- موعد أذان العشاء بدمياط 7:24 م

- موعد أذان العشاء بشرم الشيخ 7:11 م

- موعد أذان العشاء بالفيوم 7:26 م

- موعد أذان العشاء بكفر الشيخ 7:25 م

- موعد أذان العشاء بالمنوفية 7:27 م