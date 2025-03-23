شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء من البهجة والفرحة.. شاهد حفل إفطار المدرسة المصرية بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسط أجواء من البهجة والفرحة نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة سعيد عطية ورحاب عريق وكيل المديرية، حفل إفطار المدرسة المصرية بالجيزة، حيث تم استيعاب قرابة 5 آلاف طالب بأسرهم، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ونجحت مديرية التربية والتعليم في تنظيم حفل الإفطار وحضور الطلاب.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية التربية والتعليم في تنظيم هذا الحدث المميز، والذي يعكس روح التكافل والتضامن المجتمعي، حيث أكد محافظ الجيزة على أهمية استمرار دعم ورعاية ذوي الهمم والأيتام من خلال توفير بيئة تعليمية واجتماعية مناسبة لهم، تضمن دمجهم في المجتمع وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز حقوقهم وتوفر لهم حياة كريمة.



وأكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، على أن خروج الحفل بالشكل المشرف والإيجابى يأتى فى إطار التكامل بين عدة جهات من بينها دعم وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدنى المتمثلة فى المدارس الخاصة والتى ساهمت فى تحمل كافة التكاليف الخاصة بحفل الافطار، مؤكدًا أن حفل الإفطار لم يكلف المديرية أي أعباء مالية.



وأعرب الطلاب وأسرهم عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الإفطار الجماعي، مقدمين الشكر لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم على هذه المبادرة التي تعكس روح الاهتمام والرعاية بهم، ومؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتعكس قيم التراحم والمحبة.

