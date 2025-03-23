شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تنظم حفل تكريم الأم المثالية والان مع تفاصيل الخبر

نظَّمت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة حفل تكريم الأم المثالية لعام 2025، اليوم الأحد، بالمركز التعليمي بوزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن الانتهاء من فعاليات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية المقدمة للعاملين بالهيئة، طوال شهر رمضان الكريم تنفيذا للمبادرة الرئاسية "بناء الإنسان بالجمهورية الجديدة".

وشهد الحفل تكريم 10 أمهات، حيث أكد العميد وليد أبو النصر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أن "تكريم الأمهات المثاليات ليس مجرد احتفالٍ عابر، بل رسالةٌ تُذكِّر الجميع بأن قيم التضحية والحُب التي تغرسها الأمهات في الأجيال هي البناء الحقيقي للإنسان وخلق مجتمعات سوية، قائلا: "الأم هي أول من يعلِّم أبناءها الحفاظ على نظافة الشارع، والاعتزاز بالمظهر الحضاري، فهي شريكةٌ لنا في رسالتنا".



وتم اختيار 10 أمهات من بين الترشيحات التي تقدَّمت بها أفرع الهيئه بكافه المركزيات والإدارات العمومية والفرعيه التابعه للهيئة بناءً على معاييرَ راعت تفانيهنَّ في تربية الأبناء، وإسهاماتهنَّ وقدرتهنَّ على تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والمجتمع والوصول بأبنائهم إلى بر الأمان.



وعبرت أحدي الأمهات الفائزات عن فرحتها قائلةً: "هذا التكريم ليس لي وحدي، بل لكل أمٍّ تُجاهد في صمت. سعيدةٌ بأن جهودنا تُرى وتُقدَّر.