شكرا لقرائتكم خبر عن ماتت فى المسجد قبل تكريمها بمسابقة للقرآن.. وفاة طالبة أثناء صلاة العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فارقت الطالبة ملك سعد عويس الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة البليدة الإعدادية الحياة ليلة أمس أثناء أدائها صلاة العشاء قبل تكريمها بلحظات في مسابقة القرآن الكريم بقرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وسقطت ملك متأثرة بأزمة قلبية حادة في المسجد المقام به التكريم، وقد شيعت جنازتها ظهر اليوم الأحد في مشهد مهيب وانهيار الأسرة وحزن أهالي القرية على الطالبة.