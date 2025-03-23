شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسرائيل يتحدى: لا معارضة لقرار المحكمة بخصوص إقالة رئيس الشاباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إن بلاده لن تشهد حربا أهلية، مؤكدا أنه "لا معارضة لقرار المحكمة بخصوص رئيس الشاباك".

تأتي تصريحات هرتسوج في الوقت الذي تشتعل فيه المظاهرات في القدس، وبالقرب من مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة.

وأضاف هرتسوج"شعبنا غير مستعد للقبول بالانقسام وأعمال الشغب".