شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع الرابع من رمضان.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتحذر من ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 01:40 م

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من الأحد 23 مارس 2025، حتى الجمعة 28 مارس، وهو الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك.

وخلال هذه الفترة تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وخلال هذه الفترة من المتوقع أن يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من غد الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

ويشهد اليوم الأحد 23 مارس 2025 الموافق 22 رمضان، طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 22 درجة

الصغرى 14

الإسكندرية

العظمى 21

الصغرى 12

مطروح

العظمى 20 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 25 درجة

الصغرى 11

قنا

العظمى 26 درجة

الصغرى 12

أسوان

العظمى 27 درجة

الصغرى 12 درجة