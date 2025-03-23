شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان العربى للصف الثالث الابتدائى للفصل الدراسي الثاني 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى الترم الثانى 2025، وعدد الأسئلة والدرجات، حيث إن عدد أسئلة العربى تتكون من 21 سؤال تنقسم إلى 12 سؤال مقالى بـ21 درجة بنسبة 70%، والأسئلة الموضوعية 9 أسئلة بـ9 درجات بنسبة 30%.

وقالت وزارة التعليم: تصحح الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى الترم الثانى من 30 درجة ويتم ضربها فى 2 لتصبح من 60 درجة وفقاً للقرار الوزارى رقم 136 الصادر من وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن يراعى ألا يخرج الامتحان في الصف الثالث الابتدائي فى الفصل الدراسى الأول عما درسه التلاميذ، فى الأناشيد والبلاغة والمفردات فقط، وأن يتم اختيار نصوص الاستماع والقراءة الأدبية والمعلوماتية فى حدود فقرة ذات معنى، ووثيقة الصلة بما درسه من حيث المفردات والموضوع والفكر .

وأضافت وزارة التعليم، يراعى أن تخلو امتحانات الصف الثالث الابتدائى من أية مهام تسبب الاجهاد للطفل فى حواسه كافة السمع وضوح الصوت سلامة النطق البعد عن التكلف، وتجنب الإطالة والصعوبة، بل انتقاء نصوص تتسم بالمرح والفكاهة والمغامرة وغيرها مما هو محبب للطفل فى هذه المرحلة الإملاء ثلاث جمل على الأكثر، القراءة الأدبية قصة قصيرة غاية فى البساطة شخصية أو اثنتين موقف واحد تعتمد على الوصف الحسى المباشر.

وأعلنت ضوابط الورقة الامتحانية للغة العربية:

- تتضمن أسئلة الورقة الإمتحانية فى حدود المقرر الدراسى المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبى لها.

- تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسى للطلاب.

- تتدرج الأسئلة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية.

- تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسى ).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها ؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور.