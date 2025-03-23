شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان مادة العلوم لطلبة المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، وعدد أسئلة والدرجات وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية المعده من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: أن عدد أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 4 أسئلة إجبارية لكل سؤال 6 درجات، وبالنسبة الصف الثالث الإعدادي 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال 10 درجات، موضحا الدرجة الكلية لامتحان الفصل الدراسي الأول :

وفق القرار الوزاري رقم 137 تكون الدرجة كما يلي لكل من :

الصفين الأول والثاني الإعدادي :

- توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد 30 درجة كالتالي : 24 درجة للامتحان التحريري، ٦ درجات للامتحان العملي خُمس درجة امتحان الفصل الدراسي الواحد ،و15 درجة اختبار شهر أكتوبر و 15 درجة اختبار شهر نوفمبر ، ويُضاف 10 درجات سلوك ومواظبة، 10 درجات كراسة الواجب ، 20 درجة الاختبارات الأسبوعية.

- فتصبح درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول 100 درجة، ويُراعى رد الدرجة لتصبح الدرجة الكلية 40 درجة .

- الصف الثالث الإعدادي :20 درجة.



. درجة الامتحان التحريري : 40 درجة وبخارج قسمة الدرجة التي يحصل عليها الطالب 40%2 = 20 درجة ، تصبح درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الواحد

20 درجة .

- أن تتضمن جزئيات السؤال الواحد لكل صف دراسي على حدى أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي للصفوف «الأول ، الثاني ، الثالث » الإعدادي الفصل الدراسي الأول طبعة 2024/2025.



- أن تشمل أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ، والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية للصفوف« الأول ، الثاني ، والثالث» الإعدادي

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية : ساعتان شاملة وقت المراجعة .