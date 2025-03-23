شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، محمد مصطفي، رئيس وزراء فلسطين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد شدد فى لقاء مؤخرا مع نظيره الفلسطيني، على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من أجل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو إعادة الإعمار في قطاع غزة.